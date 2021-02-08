МТЗ допущен к госзакупкам на территории России

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Техника Минского тракторного завода включена в реестр евразийской промышленной продукции, что дает право на участие в процедурах государственных закупок на территории России. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МТЗ.

"В реестр включены тракторы BELARUS с мощностью двигателя от 80 до 355 л.с. - всего 68 моделей и модификаций. Рассчитываем, что право участвовать в госзакупках в России позволит удовлетворить потребности наших постоянных и новых покупателей", - сказал заместитель маркетинг-директора по коммерческой работе на рынках стран СНГ - начальник управления продвижения и реализации продукции в СНГ Михаил Вардугин.

В соответствии с постановлением правительства РФ от 30.04.2020 г. №616 с 1 июня прошлого года был установлен запрет на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств (за исключением государств - членов Евразийского экономического союза), для государственных и муниципальных закупок, а также нужд обороны и безопасности России.

Необходимым условием для возможности участия в процедурах закупок стало наличие сведений о такой продукции в реестрах промышленной продукции, произведенной на территории России либо на территории государства - члена Евразийского экономического союза. Для этого МТЗ совместно с Минским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты работали над получением акта экспертизы о соответствии производимой промышленной продукции требованиям, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Беларуси. Документы на включение в реестр подавались посредством Государственной информационной системы промышленности России в Министерство промышленности и торговли.

В результате продукция Минского тракторного завода 8 февраля 2021 года была включена в реестр евразийской промышленной продукции.-0-