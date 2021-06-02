МТЗ, "Гомсельмаш" и Петербургский тракторный завод подпишут меморандум о сотрудничестве

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский тракторный завод, "Гомсельмаш" и Петербургский тракторный завод подпишут меморандум о сотрудничестве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МТЗ.

Проект меморандума предусматривает совместную разработку инновационных проектов, обмен информацией и другие мероприятия, связанные с углублением кооперации. Подписание документа состоится 3 июня на полях международной сельскохозяйственной выставки "Белагро-2021".

"Это пилотный проект в области промышленной кооперации в рамках Союзного государства. Ожидаем, что в будущем к нашему партнерству присоединятся другие крупные игроки, работающие на территории Евразийского экономического союза", - рассказал о проекте генеральный директор ОАО "МТЗ" Виталий Вовк.

По его словам, сотрудничество позволит сформировать ассортимент всевозможных видов сельскохозяйственной техники, начиная с мотоблоков и мини-тракторов и заканчивая энергонасыщенными тракторами и комбайнами. "Благодаря совместным действиям мы сможем повысить конкурентоспособность нашей продукции не только на внутреннем, но и на внешнем рынках за счет более высокого качества и снижения себестоимости", - отметил генеральный директор МТЗ.-0-