"МТЗ-Холдинг" начал выпуск обновленного лесного трактора

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мозырский машиностроительный завод, входящий в "МТЗ-Холдинг", приступил к выпуску обновленной лесной погрузочно-транспортной машины модели МПТ-461 с приводным полуприцепом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

"МПТ-461.2 предназначена для сбора и вывоза сортиментов из труднопроходимых и заболоченных мест. От предыдущей модели она отличается большей грузоподъемностью и увеличенной проходимостью. Она будет особо востребована в крупных лесных массивах. Новинка ориентирована как на отечественный, так и на российский рынок", - рассказал главный конструктор по технике "МТЗ-Холдинг" Андрей Гордейчик.

Объем вывоза сортиментов на новой машине увеличится на 30-60% по сравнению с предыдущей версией. Новинка состоит из энергетического средства МУЛ-1221, оборудованного в соответствии с требованиями техники безопасности для работы в лесу, и полуприцепа с дополнительным гидравлическим приводом колес и гидроманипулятором. Также конструкторы предусмотрели пневмопривод тормозов прицепа, передние балластные грузы, переднее буксирующее устройство, усиленную кабину с реверсивным сиденьем. Полуприцеп получил облегченную конструкцию и высокопроизводительный манипулятор, оснащен дополнительным гидравлическим приводом колес 2WD (Black Bruin B250).

Машину МПТ-461.2 планируется представить на выставке "Российский лес", которая пройдет в Вологде с 16 по 18 декабря. "Мы намерены продемонстрировать там три машины. Кроме МПТ-461.2 с приводным полуприцепом в экспозиции будет еще одна новинка - модернизированная лесная погрузочно-транспортная машина МЛПТ-344. Ее отличает удлиненный технологический модуль, который позволяет вывозить сразу две пачки сортиментов длиной по 3 м. Серийное производство планируется начать после Нового года. Также на выставке покажем достойно зарекомендовавший себя харвестер BELARUS-SAMPO МЛХ-46", - подытожил он.

Минский тракторный завод - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в мире. В состав холдинга кроме МТЗ входят 10 предприятий, создано 25 сборочных производств за рубежом. На производстве работают более 16 тыс. человек, продукция представлена на рынках более чем 60 государств.-0-