МТЗ и Приморский край сформируют план поставок техники на три года

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "МТЗ-Холдинг" и правительство Приморского края сформируют план поставок техники на ближайшие три года. Соответствующие договоренности достигнуты во время встречи во Владивостоке губернатора Приморья Олега Кожемяко с делегацией Минского тракторного завода во главе с генеральным директором Виталием Вовком, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

"Мы договорились расширить наше присутствие в Приморском крае, хотя и сейчас белорусская техника неплохо представлена в этом российском регионе. Около половины тракторов, ежегодно приобретаемых сельхозпроизводителями края, - белорусского производства", - рассказал Виталий Вовк.

По его словам, на встрече речь шла о совершенствовании системы обслуживания белорусских машин, в том числе об организации единого сервисно-сбытового центра отечественных производителей сельскохозяйственной, коммунальной и иной техники. "Пока мы говорим о продаже и сервисе в Приморье, но на перспективу рассматриваем и другие регионы Дальнего Востока", - отметил гендиректор.

Олег Кожемяко подтвердил, что белорусская техника имеет хорошую историю на приморской земле. "Она долгие годы работает в сельском, лесном, коммунальном хозяйстве и других отраслях. В настоящее время назрела необходимость создания в крае единого центра, который упростил и удешевил бы дистрибуцию и обслуживание техники белорусского производства. Кроме того, такое предприятие создаст дополнительные места в регионе, позволит нам получить новые компетенции", - пояснил губернатор Приморья.

Фото "МТЗ-Холдинг"

Минский тракторный завод - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в мире. В состав холдинга кроме МТЗ входят девять предприятий, создано 26 сборочных производств за рубежом. На производстве работают более 17 тыс. человек, продукция представлена на рынках более чем 60 государств.-0-