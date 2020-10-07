МТЗ и Росагролизинг расширили сотрудничество

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гусеничные тракторы Мозырского машиностроительного завода, входящего в МТЗ-Холдинг, включат в программу Росагролизинга. Соответствующее соглашение подписали генеральный директор ООО "Торгово-производственная компания МТЗ-Татарстан" Константин Анисимов и первый заместитель генерального директора АО "Росагролизинг" Александр Сучков, сообщили БЕЛТА в ОАО "МТЗ".

Сейчас на российском рынке через Росагролизинг продается техника трех предприятий МТЗ-Холдинга: Минского тракторного завода, Сморгонского агрегатного завода и Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов. "Первое ценовое соглашение с Росагролизингом мы подписали год назад. По итогу 2020 года поставим 700-800 машин. Расширение ассортимента за счет гусеничных тракторов Мозырского машиностроительного завода увеличит объемы продаж. Рассчитываем, что уже в этом году поставим 10 единиц такой техники", - рассказал Константин Анисимов.

МТЗ-Татарстан и Росагролизинг подписали еще одно соглашение - на продажу техники через аукцион. "По поручению генерального директора ОАО "МТЗ" Виталия Вовка мы проработали возможности продажи нашей техники по специальным ценам. Для этого оцифровали наш склад, сформировали стоковый ассортимент и передали в Росагролизинг вин-номера примерно 100 машин. Сейчас они выставляются на аукцион, где будут продаваться по спецценам. Рассчитываем, что это позволит нам разгрузить складские запасы", - пояснил гендиректор МТЗ-Татарстан.

Кроме того, на завершающей стадии находятся переговоры по включению в программу Росагролизинга тракторов МТЗ мощностью от 200 до 350 л.с. Предполагается, что первое ценовое соглашение по данной линейке будет заключено до конца года.

Подписания соглашений состоялись на полях международной специализированной выставке сельскохозяйственной техники "Агросалон-2020" , которая проходит в Москве 6-9 октября.-0-