МТЗ к 2030 году увеличит производство тракторов до 60 тыс. в год

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский тракторный завод к 2030 году увеличит производство тракторов до 60 тыс. в год. Об этом заявил генеральный директор ОАО "МТЗ" Виталий Вовк на презентации 4-миллионного трактора BELARUS, передает корреспондент БЕЛТА.

"В прошлом году мы произвели более 40 тыс. тракторов и порядка 3 тыс. мотоблоков. Январь нынешнего года мы начали также с ростом. Сегодня спрос на продукцию очень хороший. Заводчане напряженно работают. Они понимают, если не мы завоюем рынок, его завоюет кто-то другой. Что касается планов, у нас разработана стратегия до 2030 года. Мы должны увеличить объем производства и выйти на более чем 60 тыс. тракторов в год. Это очень непростой труд, который потребует серьезных инвестиций и модернизации", - сказал Виталий Вовк.

По его словам, сегодня без сплоченной работы всего коллектива невозможен успех. "Самое главное в любом коллективе - это люди. Мы гордимся своими работниками и верим, что наши тракторозаводцы и наши партнеры - их порядка 350 предприятий в Беларуси, сделают трактор BELARUS самым продаваемым не только в постсоветских странах, но и во всем мире", - отметил гендиректор.

"Мы все знали Харьковский, Владимирский, Липецкий, Волгоградский тракторные заводы. Сегодня этих предприятий нет. Это печальный факт, потому что профессионалы в тракторостроении уходят. На нас легла большая ответственность возглавить то советское тракторостроение, которое было, и вывести его на новый рубеж. Сегодня Минский тракторный завод - это не только выпуск тракторов, это еще большая социальная ответственность перед коллективом, районом", - констатировал руководитель предприятия.

Он поблагодарил всех работников за их труд, пожелал здоровья, удачи, творческих успехов и новых побед.

Виталий Вовк также вручил ключи от юбилейного четырехмиллионного трактора BELARUS заслуженному работнику сельского хозяйства Беларуси, обладателю медалей за трудовые заслуги, трактористу-машинисту Николаю Даречкину, который работает в Белыничском сельскохозяйственном производственном кооперативе "Колхоз "Родина".

"В этот знаменательный день я хочу выразить слова благодарности за труд, профессионализм и заботу о тружениках всему коллективу Минского тракторного завода. Ваши тракторы - это надежная современная комфортная техника, которая качественно работает и в сроки выполняет все виды сельскохозяйственных работ. Для меня большая честь сесть за руль юбилейного четырехмиллионного трактора. Спасибо за доверие. Уверен, что вместе мы добьемся новых еще более высоких результатов", - сказал Николай Даречкин.

Сегодня в ОАО "МТЗ" состоялась презентация четырехмиллионного трактора BELARUS. На выпуск первого миллиона Минскому тракторному заводу потребовалось 22 года, второго - 12 лет, третьего - 11 лет. Между трехмиллионным и четырехмиллионным трактором прошло 27 лет. Юбилейный трактор отправится в Могилевскую область. Также в программе торжественного мероприятия - пробег тракторов BELARUS по проспектам столицы.-0-

Фото Рамиля Насибулина