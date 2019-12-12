МТЗ намерен нарастить поставки тракторов в Башкортостан

12 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Вопросы расширения поставок тракторов Belarus в Башкортостан обсуждены на встрече руководителя отделения посольства Беларуси в России в Уфе Петра Балтруковича, заместителя министра сельского хозяйства Башкортостана Павла Иофинова, коммерческого директора ООО "ТПК МТЗ-Татарстан" Владимира Петухова и руководства предприятия "Башсельхозтехника", сообщили БЕЛТА в пресс-службе диппредставительства.

"Предметом рассмотрения стали вопросы создания оптимальных условий для поставок машинокомплектов тракторов ОАО "МТЗ" по заявкам ГУСП "Башсельхозтехника", определение этой фирмы дилером белорусского предприятия, расширения линейки выпускаемой техники, а также перспективные направления дальнейшего взаимодействия сельхозпроизводителей с белорусскими предприятиями - производителями техники", - отметили в пресс-службе.

Павел Иофинов рассказал, что в 2019 году на специализированных ремонтных предприятиях российского региона проходит модернизация тракторов семейства Belarus с заменой базовых узлов на новые. Всего в этом году модернизировано около 50 тракторов. За январь-ноябрь в Башкортостан поставлено 174 трактора Belarus, что составляет 157% к уровню поставок в 2018 году.

Руководитель отделения посольства Беларуси в Уфе также провел рабочую встречу с директором Оршанского инструментального завода Кириллом Птушкой и директором Минского завода шестерен Виталием Шелегом - оба предприятия входят в "МТЗ-Холдинг". "Директор Оршанского инструментального завода рассказал о масштабной модернизации, которая сейчас проводится на белорусском предприятии. После нее завод сможет производить современные, высокоточные, высокопроизводительные инструменты. Кирилл Птушка при этом отметил, что Башкортостан является одним из перспективных регионов по реализации продукции завода", - проинформировали в дипмиссии.

Руководство "МТЗ-Холдинга" видит значительный потенциал во взаимодействии Оршанского инструментального завода, Минского завода шестерен и других организаций холдинга с ведущими предприятиями, расположенными на территории Башкортостана. "К ним, прежде всего, относятся Уфимское моторостроительное производственное объединение, Кумертауское авиационное производственное предприятие, индустриальный парк "Уфимский" и другие", - добавили в дипмиссии.-0-