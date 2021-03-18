МТЗ намерен расширить сотрудничество с КАМАЗом

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский тракторный завод заинтересован в расширении сотрудничества с КАМАЗом. Об этом заявил генеральный директор ОАО "МТЗ" Виталий Вовк на встрече белорусской делегации во главе с министром промышленности Петром Пархомчиком с руководством российского предприятия, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МТЗ.

"Мы планируем в Елабуге собирать тракторы с двигателями, произведенными совместным предприятием "Камминз Кама". В ближайшие 3-4 года готовимся выйти на объем производства в 5 тыс. единиц и более. Также мы хотели бы рассмотреть варианты сотрудничества с вашим СП по производству тракторной CVT-коробки под этот же проект", - отметил Виталий Вовк.

Кроме того, он выразил заинтересованность в сотрудничестве с новым литейным заводом, который КАМАЗ строит в Казахстане. "Мы также строим в Казахстане завод по тракторной тематике - будем производить там передний мост. Хотелось бы получать от вас отливки. В ближайшее время передадим необходимые материалы, габариты и объемы. Надеемся найти компромиссное решение", - сказал гендиректор.

Руководитель МТЗ подчеркнул, что в целом у предприятий тем для сотрудничества много. "Пандемия с одной стороны тормозит некоторые процессы, но с другой заставляет быстрее думать и принимать решения", - подытожил Виталий Вовк.

Минский тракторный завод - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в мире. В состав холдинга, кроме МТЗ, входят 10 предприятий, создано 25 сборочных производств за рубежом. Продукция представлена на рынках более 60 государств.-0-