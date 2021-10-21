МТЗ открыл фирменный учебный центр в Ставропольском аграрном университете

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский тракторный завод открыл фирменный учебный центр в Ставропольском государственном аграрном университете, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал МТЗ.

Площадь учебного центра составляет 700 кв.м, он включает шесть учебно-производственных и научно-исследовательских лабораторий. Одновременно там смогут получать и совершенствовать свои навыки до 120 студентов. В центре установлен действующий макет трактора BELARUS-1221 в разрезе с электроприводом для наглядного изучения его основных элементов, также есть виртуальный тренажер-симулятор "Кабина трактора МТЗ-1221". Устройство позволяет имитировать различные технологические операции: вспашку разными способами, разбивку поля на загоны, имитацию сдачи на права в условиях полигона или города в различных климатических условиях с подсчетами нарушений.

Кроме того, генеральный директор ОАО "МТЗ" Виталий Вовк подписал соглашение о сотрудничестве предприятия со Ставропольским государственным аграрным университетом.

Минский тракторный завод - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в мире. В состав холдинга, кроме МТЗ, входит 10 предприятий, создано около 20 сборочных производств за рубежом. Продукция представлена на рынках более 60 государств.-0-

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