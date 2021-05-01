МТЗ открыл новую молочно-товарную ферму в СХЦ "Гайна"

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сельскохозяйственном цехе "Гайна" Минского тракторного завода открылась новая молочно-товарная ферма "384", сообщили БЕЛТА в пресс-службе МТЗ.

Красную ленту перерезали генеральный директор ОАО "МТЗ" Виталий Вовк, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло и председатель Логойского райисполкома Александр Ласевич.

"Мы открываем новый объект в нашем сельхозцехе "Гайна". На Минском тракторном заводе мы не разделяем машиностроение и сельхознаправление: мы - единый коллектив, единая семья. Все работаем на результат", - сказал на торжественной церемонии открытия Виталий Вовк.

По его словам, если сельхозцех и дальше будет показывать свою эффективность, в планах - строительство еще одного комплекса. "Мы делаем все возможное, чтобы наш цех "Гайна" был самодостаточным и самоокупаемым, чтобы работники могли зарабатывать здесь деньги и чтобы здесь было почетно работать. В нашем государстве для развития любого сектора экономики созданы все условия", - подчеркнул гендиректор.

Как напомнил Игорь Брыло, несколько лет назад в СХЦ "Гайна" открылась первая молочно-товарная ферма "777". "Сейчас она работает, дает хорошие результаты. Хочу подчеркнуть, что если бы не новые технологии, которые последние 15-20 лет внедрялись в нашей стране в сельском хозяйстве, мы бы никогда не смогли обеспечить нашу с вами продовольственную безопасность. Новая ферма - это яркий пример самых передовых наработок в аграрном секторе", - сказал первый замминистра.

Он отметил, что во всем мире наблюдается тенденция сокращения количества людей, занятых в сельхозпроизводстве. "Но благодаря новейшим технологиям и новейшей технике, которую выпускает и Минский тракторный завод, аграрии больше не бьются за урожай, а планомерно, спокойно работают", - подытожил Игорь Брыло.

Новая молочно-товарная ферма в СХЦ "Гайна" ОАО "МТЗ" рассчитана на 384 головы дойного стада. Строительство объекта началось менее года назад. Только в строительно-монтажные работы Минский тракторный завод инвестировал более Br10 млн. Возведены два коровника, доильно-молочный блок, родильное отделение, блок вспомогательных помещений, крытый профилакторий, цех сухостойных коров и нетелей, здание молодняка.

СХЦ "Гайна" демонстрирует положительную динамику по выращиванию крупного рогатого скота, численность которого по итогам 2020 года составила 3269 голов. Производство молока в 2020 году превысило 7 тыс. т. За пять лет объем увеличился в 1,5 раза. Средний удой молока от одной коровы вырос более чем на 40%.

Задача на 2021 год - преодолеть восьмитысячный рубеж по надоям молока на корову. От открывшейся молочно-товарной фермы (после выхода на проектную мощность) ожидается прирост объема производимого молока в целом не менее чем на 30%. Окупаемость вложенных в строительство средств будет обеспечена в течение 6,5 года.

Минский тракторный завод - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в мире. В состав "МТЗ-Холдинга" кроме МТЗ входит 10 предприятий, создано 25 сборочных производств за рубежом. Продукция представлена на рынках более 60 государств.-0-

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