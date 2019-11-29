МТЗ открыл торгово-сервисный центр в Сибири

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский тракторный завод открыл фирменный торгово-сервисный центр в Сибири и подписал соглашение с Новосибирской областью о сотрудничестве. Церемонии состоялись во время международной агропромышленной выставки "Сибирская аграрная неделя", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

Фото МТЗ

Центр будет осуществлять не только реализацию продукции МТЗ, но и ее гарантийное и сервисное обслуживание. Предусмотрены помещения под склад запчастей и навесного оборудования, площадка для демонстрации сельхозтехники. Осуществлять задуманные планы будет дочернее предприятие ООО "Торговый дом МТЗ-Сибирь" - один из крупнейших налогоплательщиков Новосибирской области.

Соглашение о сотрудничестве предполагает взаимодействие в вопросах подготовки специалистов, проведения научных исследований сельскохозяйственной техники, повышения технического потенциала агропромышленного комплекса, расширение кооперационных связей. Подписи под документом поставили губернатор Новосибирской области Андрей Травников и генеральный директор МТЗ Виталий Вовк.

"Продукция МТЗ широко известна и хорошо себя зарекомендовала среди аграриев, строителей и коммунальщиков. И если еще два десятилетия назад наши сельхозпроизводители были ограничены в выборе, то сегодня существует широчайший ассортимент канадской, европейской, корейской, китайской техники. Тем не менее, продукция минского завода абсолютно конкурентоспособна", - заявил Андрей Травников.

В Сибири действуют сразу несколько программ поддержки аграриев для покупки сельхозтехники. За четыре года сибиряки купили около 1,8 тыс. тракторов Belarus разной мощности.

"В следующем году мы планируем создать центральный склад запасных частей. Он будет находиться в Елабуге, его филиал - в Новосибирске. Стоит задача, чтобы в любой точке региона клиент смог получить деталь в период до трех суток. Самое важное новшество, которое мы планируем внедрить за пару лет, - техника не должна простаивать больше двух суток. Думаю, через полтора-два года мы сократим это время до одних суток. Будет либо осуществляться оперативный ремонт, либо предоставляться подменный трактор, но аграрий должен всегда понимать: связывая свою судьбу с Минским тракторным заводом, он постоянно защищен в плане выполнения своих аграрных работ", - отметил Виталий Вовк.

МТЗ сотрудничает с учебными заведениями зауральского региона. Так, на базе НГАУ оборудован современный инженерный учебный класс, безвозмездно передан для использования в учебном процессе энергонасыщенный трактор Belarus-3022, проводятся семинары с участием инженеров МТЗ. Также студенты и преподаватели НГАУ имеют возможность проходить производственную практику и стажировки на Минском тракторном заводе.-0-