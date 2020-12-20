МТЗ отправил 240 тракторов в Витебскую область

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. МТЗ отправил в Витебскую область 240 тракторов BELARUS. До мест назначения техника поедет своим ходом, сообщает БЕЛТА.

Сделать передачу тракторов торжественной - совместное решение МТЗ и Витебского облисполкома. Тем более что одним из условий поставки в контрактах прописан самовывоз. День недели был выбран с учетом минимальной загрузки на республиканских трассах. Для движения колонн в составе нескольких десятков единиц техники нужны определенные условия.

Глава Администрации Президента Республики Беларусь Игорь Сергеенко

Отгрузка тракторов была организована из Минска (74 единицы), поселка Обчак (100 единиц) и Сморгони (66 единиц). Первая колонна выдвинулась с проходной МТЗ в направлении трассы Минск - Витебск, вторая - по трассе Брест - Москва, третья - по трассе Сморгонь - Свирь. Во главе каждой колонны - энергонасыщенные машины BELARUS-3522.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Иван Крупко

Всего контрактами предусмотрена поставка 354 единиц техники, в том числе 70 энергонасыщенных тракторов, на общую сумму Br42,8 млн. Машины отправятся в почти 40 агропромышленных организаций области, в том числе на Глубокский молочноконсервный комбинат, Верхнедвинский МСЗ, Поставский молочный завод, Полоцкий молочный комбинат, Витебский мясокомбинат и Оршанский мясоконсервный комбинат. Оставшиеся после массовой отгрузки тракторы планируют доставить в Витебскую область до конца декабря.-0-

Генеральный директор ОАО "Минский тракторный завод" Виталий Вовк

Фото Рамиля Насибулина