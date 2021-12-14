МТЗ планирует поставить в Пакистан около 4,5 тыс. тракторов в 2022 году

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский тракторный завод планирует поставить в Пакистан не менее 4,5 тыс. тракторов в 2022 году. Об этом стало известно по итогам рабочего визита в эту страну генерального директора ОАО "МТЗ" Виталия Вовка, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

По результатам переговоров в Карачи действующий официальный дилер МТЗ - компания Shanzad Trade Link приняла на себя обязательства развивать продажи тракторной техники BELARUS и запасных частей к ней. В следующем году планируется продать не менее 3 тыс. тракторов.

В пресс-службе отметили, что в нынешнем году Shanzad Trade Link организовала продажи тракторов МТЗ серии 800, а также начала поставку новой модификации тракторов серии 500 с силовым регулятором. "Это позволит развить региональные продажи и войти в новые сегменты рынка", - подчеркнули на предприятии.

Кроме того, в Лахоре Виталий Вовк встретился еще с одним партнером в Пакистане - компанией Fecto Belarus Tractors (Private) Limited, с которой также подписан коммерческий контракт на поставку тракторов BELARUS на более чем 1,5 тыс. единиц.

Минский тракторный завод - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в мире. МТЗ ведет активную деятельность на рынках более чем 60 государств и имеет сборочные производства в разных уголках планеты.-0-