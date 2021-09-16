МТЗ планирует поставить в Зимбабве более 1300 тракторов

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский тракторный завод планирует поставить в Зимбабве 1337 единиц техники. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал предприятия.

"Наш партнер - компания Aftrade DMCC - подтвердила намерение приобретать по предоплате 250 тракторов в месяц. Всего же контракт предполагает поставку 1337 единиц техники. Сборка первой партии намечена на ноябрь, отгрузка - по мере готовности техники. Частичная предоплата по контракту получена", - рассказала заместитель начальника управления маркетинг-центра по работе на рынках Европы, Америки и Африки Лолитта Снитко.

Модели, которые МТЗ сделает и поставит в Зимбабве, - традиционные для этого рынка и хорошо себя зарекомендовавшие ранее: BELARUS-820, 1025.2 и 1523.

На предприятии также отметили, что в 2020 году Минский тракторный завод поставил в Зимбабве почти 500 тракторов.-0-

Учебная лаборатория МТЗ открылась в Башкирском государственном аграрном университете