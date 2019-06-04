МТЗ планирует создать сборочные производства в ЮАР и Анголе

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский тракторный завод планирует создать сборочные производства в ЮАР и Анголе, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор представительства МТЗ в ЮАР Андрей Герасименко на полях международной специализированной выставки "Белагро-2019".

"ЮАР - высококонкурентный рынок, новый для нас. Планируем создать там сборочное производство. Прорабатываем вопросы финансирования и сбыта, в этом году надеемся приступить к выполнению проекта. Аналогичный проект планируем реализовать и в Анголе", - сказал Андрей Герасименко.

Минский тракторный завод был основан 29 мая 1946 года. В настоящее время он является одним из крупнейших производителей сельхозтехники в мире, ведет активную деятельность на рынках более чем 60 государств и имеет сборочные производства в различных уголках планеты.

Международная специализированная выставка "Белагро-2019" проходит 4-9 июня в торгово-логистическом центре "Глобус Парк" в агрогородке Щомыслица Минского района. В ней участвуют более 550 компаний из 29 стран, среди которых Австрия, Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Израиль, Индия, Италия, Испания, Канада, Китай, Нидерланды, Россия, США, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция. Организатором выступает ЗАО "Минскэкспо", соорганизатором - IFW-expo. Выставка организована при поддержке и участии Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Министерства промышленности и Национальной академии наук Беларуси.

Помимо "Белагро-2019", во время Белорусской агропромышленной недели с 4 по 9 июня в Минском районе проходят международные специализированные выставки "Белферма", "Белпродукт", "Продмаш. Холод. Упак".-0-