15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. МТЗ планирует выпустить новое поколение лесной техники, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия, говоря о планах на 2020 год.

"Форвардеры, харверстеры и другие машины, предназначенные для использования в лесных хозяйствах, были разработаны на МТЗ в 2000-х и сегодня требуют усовершенствования. Прежде всего оно коснется компьютеризации систем управления, что позволит облегчить труд оператора и поиск неисправностей, а также применения гидростатических трансмиссий, наличие которых обеспечивает плавную бесступенчатую регулировку скорости и удобство в управлении, что очень важно для лесной техники", - рассказал главный конструктор по технике "МТЗ-Холдинг" Владимир Коробкин.

Одновременно на МТЗ намерены начать создание новой коммунальной машины. Такая специальная техника - шасси коммунальное - у холдинга есть. При этом Ш-406 работает на дизельном топливе, а городское хозяйство уже переходит на использование исключительно экологичных машин. Поэтому новое коммунальное шасси, которое намерены создать на МТЗ, будет полностью электрифицировано. В дальнейшем оно станет базовым при разработке техники для городов - машин для обслуживания, ремонта, зимнего и летнего содержания дорог, строительства и других.

Продолжится и совершенствование гусеничных тракторов. "МТЗ-Холдинг" производит три их вида - мелиоративный, строительный и сельскохозяйственный. Последний планируется выпускать с электротрансмиссией. "Ее использование позволяет существенно экономить топливо, а также делает более удобным управление машиной", - пояснили на предприятии.

По словам главного конструктора, ставятся серьезные цели - начать обновление всей выпускаемой линейки специальной техники. Задача состоит в том, чтобы сделать ее инновационной, основанной на новых принципах, обеспечив таким образом задел и на более отдаленную перспективу.-0-