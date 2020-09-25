МТЗ покажет на "Белагро" самый мощный трактор в новом дизайне

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский тракторный завод на международной специализированной выставке "Белагро" с 29 сентября по 4 октября представит свои новейшие разработки, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МТЗ.

На центральной площадке возле Футбольного манежа МТЗ выставит около 15 моделей тракторов. В частности, линейку мощностью от 9 до 130 лошадиных сил - последние разработки предприятия.

Впервые завод презентует обновленный BELARUS-82.3. "Этот легендарный белорусский трактор получил новый дизайн и более 40 изменений по технической части", – рассказал заместитель начальника управления протокола и рекламы МТЗ Сергей Петухов.

Участники форума смогут оценить новые возможности модернизированного BELARUS-1222.4. Это универсальный в своем классе вариант для работ в сельском хозяйстве, дорожных и аварийно-спасательных мероприятиях, на строительных площадках.

Одной из особенностей экспозиции станет демонстрация техники на широких шинах, предназначенной для использования городскими коммунальными хозяйствами.

Самый мощный трактор в линейке МТЗ BELARUS-4522 представят в новом дизайне на площадке инновационной продукции Министерства промышленности.

Во время "Белагро-2020" техника холдинга МТЗ будет представлена не только на площадке у Футбольного манежа, но и на площади перед заводом - на улице Долгобродской. Причем демонстрироваться будут не только тракторы, но и навесное оборудование производства белорусских промпредприятий.

"Для удобства посетителей между площадками будет курсировать заводской электробус. Предполагается, что он будет делать 3-4 рейса в день. Гости экспозиции на призаводской площади при желании смогут посетить музей МТЗ и побывать с экскурсией на предприятии", - отметил Сергей Петухов.

30-ая Международная специализированная выставка "Белагро-2020" пройдет с 29 сентября по 4 октября на территории Футбольного манежа на проспекте Победителей, 20/2 в Минске. По информации организаторов, участие в форуме примут около 400 компаний из 15 стран.-0-