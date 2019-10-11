МТЗ покажет новые образцы тракторов на выставке в Ганновере

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. МТЗ в ноябре покажет новые образцы техники на крупнейшей выставочной площадке Европы Agritechica-2019 в Ганновере с 10 по 16 ноября, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Будет представлен прототип нового трактора и модернизированные серийные машины - всего шесть экспонатов.

Так, прототип BELARUS-742 в перспективе станет базовым при создании семейства тракторов мощностью от 50 до 75 лошадиных сил, соответствующего современным тенденциям тракторостроения. Эта модель по экологичности отвечает последним европейским требованиям Stage V.

Малогабаритный серийный трактор BELARUS-622 завод продемонстрирует в специальном исполнении для лыжных трасс. Предприятие намерено сделать акцент также на возможностях применения этой техники в качестве коммунальной и лесной.

Минский тракторный завод - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в мире. В состав холдинга кроме МТЗ входит девять предприятий, создано 26 сборочных производств за рубежом. На производстве работают более 17 тыс. человек, продукция представлена на рынках более чем 60 государств.-0-

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