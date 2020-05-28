МТЗ получит 5 экологичных двигателей от Минского моторного завода

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский моторный завод поставит ОАО "МТЗ" пять новых двигателей экологического уровня Stage 5, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

"В мае ММЗ поставит Минскому тракторному заводу пять новых двигателей экологического уровня Stage 5, чтобы установить их на тракторы и провести эксплуатационные и сертификационные испытания", - отметили в пресс-службе.

Работа над новым двигателем проходила совместно с чешскими и бельгийскими партнерами. "Окончание работ на базе компании "Моторпал" (Чехия) затормозила сложная мировая эпидемиологическая ситуация. По сути, на повестке дня оставался один вопрос - установить на двигатель систему SCR доочистки отработавших газов и провести испытания в этой комплекции", - рассказали на заводе. Стендовые испытания проводились по транзиентному циклу для получения уровней выбросов вредных веществ, соответствующих экологическим нормам Stage 5.

Когда эта задача была выполнена, системы SCR доочистки отработавших газов из Чехии были поставлены на Минский моторный завод, и первый двигатель с такой системой уже собран. В течение ближайшего времени изготовят еще четыре экологичных двигателя, и все они отправятся на МТЗ.

Фото Минского моторного завода

Однако на этом сотрудничество с зарубежными партнерами не завершается. Оно продолжится на моторном и тракторном заводах при установке двигателей на тракторы и их адаптации с системами SCR на технике, которая затем также будет проходить эксплуатационные испытания.

Линейка четырехцилиндровых двигателей экологического уровня Stage 5 создана на базе серийного двигателя Д-245. "По желанию потребителя при разработке конструкции инженеры постарались применить передовые решения для достижения экологических норм высокого уровня, максимально сохранив унификацию с серийными двигателями (мощностные характеристики, присоединительные размеры)", - подчеркнули на предприятии.

Двигатели будут укомплектованы механическим топливным насосом высокого давления с электронным управлением производства "Моторпал", турбокомпрессором с электронным управлением, перепускным клапаном и системой избирательной каталитической нейтрализации SCR с двухступенчатым нейтрализатором. В системе очистки отработавших газов применена активная регенерация для исключения закоксования сажевого фильтра.

"Конкурентное преимущество двигателей ММЗ - механический топливный насос с электронным управлением, позволяющий взаимодействовать с электронной системой трактора вместо топливной системы Сommon Rail", - отметили в пресс-службе.

По заявлению дилеров ОАО "МТЗ", реализующих тракторы на рынках США, Канады и в странах ЕС, двигатели Минского моторного завода с топливными системами компании "Моторпал" востребованы на рынке в связи с их высокой надежностью, приспособленностью к сервисному обслуживанию и приемлемой стоимостью систем и запчастей по сравнению с другими.

Минский моторный завод основан в 1963 году. Специализируется на разработке, проектировании и производстве современных трех-, четырех-, шести- и восьмицилиндровых двигателей. Предприятие выпускает более 100 модификаций двигателей в диапазоне мощностей от 7 до 330 кВт, предназначенных для установки на сельскохозяйственную, дорожно-строительную и лесоуборочную технику, автомобили и автобусы, энергоустановки, компрессоры и другие агрегаты.-0-