МТЗ поставит 120 единиц техники в Омскую область

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский тракторный завод до конца года поставит в Омскую область (Россия) 30 тракторов, еще 90 единиц техники в этот регион прибудет в I квартале 2021 года. Это предусмотрено соглашением, подписанным губернатором Омской области Александром Бурковым и генеральным директором ОАО "МТЗ" Виталием Вовком, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Документ был подписан по итогам визита делегации Омской области на Минский тракторный завод. Посещение состоялось накануне открытия выставки "Белагро", в ходе которой МТЗ организует экспозицию не только на территории у Футбольного манежа, но и на призаводской площади. Поэтому омичи смогли увидеть расширенную выставку сельскохозяйственной техники, агрегатированную навесным оборудованием производства белорусских предприятий. Виталий Вовк подробно рассказал о преимуществах моделей, которые заинтересовали Александра Буркова и других членов делегации.

"Россия - очень большая страна, у многих регионов есть свои особенности. Поэтому нам интересно, когда приезжают официальные делегации во главе с губернаторами. Так появляется возможность не только лично рассказать о том, что мы умеем, но и показать технику, а также предметно обсудить варианты сотрудничества, в том числе кооперационного", - отметил гендиректор.

По его словам, в 2019 году МТЗ поставил в Омскую область 468 тракторов, по итогам восьми месяцев этого года - 467. "С учетом достигнутых договоренностей прошлогодний показатель будет превышен. Но все равно эти цифры не соответствуют нашим возможностям в двустороннем сотрудничестве", - сказал Виталий Вовк.

Он выразил уверенность, что в этом регионе будет востребована линейка снегоуплотнительной и льдозаливочной техники. "В регионе много снега. Мы создали гамму машин и уверены, что в Омской области они будут достойно представлять наш завод", - заключил глава МТЗ.

Минский тракторный завод - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в мире. В состав холдинга кроме МТЗ входят девять предприятий, создано 26 сборочных производств за рубежом. На производстве работают более 17 тыс. человек, продукция представлена на рынках более чем 60 государств.-0-