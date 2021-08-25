МТЗ поставит в Судан 219 тракторов

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский тракторный завод поставит в Судан 219 тракторов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал предприятия.





В начале лета завод подписал крупный договор с дилером из Судана на отправку 204 тракторов BELARUS-800 с тентом. Но после дополнительных переговоров суданский партнер решил также вывезти новую для их рынка модель - BELARUS-92.





"В итоге в Судан планируется отправить 219 единиц техники. Поскольку партия крупная, внушительной оказалась и стоимость фрахта. Чтобы сохранить конкурентоспособность машин, специалисты маркетинг-центра МТЗ нашли новое логистическое решение. Тракторы поплывут на океанском судне не в контейнерах, а на условиях Ro-Ro - в трюме. Причем все сразу. 14 октября техника должна быть в порту Бронка в Санкт-Петербурге. Оттуда ее доставят в Бремерхафен, где перегрузят на лайнер", - говорится в сообщении.





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Минский тракторный завод - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в мире. В состав холдинга кроме МТЗ входит 10 предприятий, создано более 20 сборочных производств за рубежом. Продукция представлена на рынках более 60 государств.-0-