МТЗ поставит в Украину в 2020 году около 5 тыс. тракторов и тракторокомплектов

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 5 тыс. тракторов и тракторокомплектов различных модификаций планирует поставить Минский тракторный завод в Украину в 2020 году. Об этом БЕЛТА сообщили на предприятии по итогам первого дня II Форума регионов Беларуси и Украины, который в эти дни проходит в Житомире.

Накануне в городе открылась выставка белорусской и украинской крупногабаритной техники. Свою продукцию представили 15 белорусских и 10 украинских производителей. Экспозиция Минского тракторного завода пользуется большой популярностью. На выставке представлено семь моделей тракторов BELARUS, так что каждый потребитель может подобрать комплектацию, подходящую именно его потребностям.

На предприятии отметили, что в этом году возросло количество желающих приобрести технику улучшенной комплектации. Например, BELARUS 1523ВТ1 - модель более высокой комфортности: изотермические стекла, климат-контроль, увеличенный уровень звукоизоляции в кабине пилота, сидение, оборудованное пневмоподвеской, и так называемое "тропическое исполнение" (трактор может работать при температуре до плюс 50).

ОАО "Минский тракторный завод" - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в мире. В состав холдинга кроме МТЗ входит 9 предприятий, создано 26 сборочных производств за рубежом. На производстве работают более 17 тыс. человек, продукция представлена на рынках более чем 60 государств.-0-