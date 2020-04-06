МТЗ поставит вторую партию техники в Судан

6 апреля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Минский тракторный завод поставит вторую в 2020 году партию техники в Судан, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

"Формируется партия из более 100 тракторов в Судан. Это вторая отгрузка в 2020 году. По данным на начало апреля, объем экспорта уже перешагнул показатель прошлого года", - отметили на предприятии.

Работа на рынке Судана более 15 лет ведется через дилера - компанию MIG Agricultural Co. Ltd.

Минский тракторный завод - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в мире. В состав холдинга кроме МТЗ входят девять предприятий, создано 26 сборочных производств за рубежом. На производстве работают более 17 тыс. человек, продукция представлена на рынках более чем 60 государств.-0-