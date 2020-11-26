МТЗ построит литейное и кузнечное производства

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проекты Минского тракторного завода по строительству новых литейного завода и кузнечно-штампового производства находятся на предынвестиционной стадии. Об этом заявил заместитель технического директора по подготовке металлургического производства - главный металлург предприятия Владимир Гацуро, выступая на 28-й Международной научно-технической конференции "Литейное производство и металлургия - 2020. Беларусь", которая сегодня проходит на базе ОАО "МТЗ", сообщили БЕЛТА в пресс-службе завода.

В частности, Владимир Гацуро рассказал, что в соответствии со стратегией развития холдинга "МТЗ-Холдинг" до 2030 года предусмотрена глобальная модернизация всех существующих технологических переделов заготовительного производства со строительством и организацией новых высокотехнологичных ресурсосберегающих современных производств. Планируется возведение литейного завода и кузнечно-штампового производства.

"В настоящее время оба проекта находятся в предынвестиционной стадии: объявлены конкурсы для выбора компаний по проведению инжиниринговых работ и разработке технико-экономического обоснования", - отметил главный металлург.

Производственная мощность нового литейного завода, который будет построен за пределами Минска, составит 300 тыс. т в год чугунного литья и 100 тыс. т в год - стального. Проектом строительства современного кузнечно-штампового производства предусматривается вынос кузни с территории ОАО "МТЗ" и создание мощностей в объеме 200 тыс. т поковок в год.

"В основу двух инвестиционных проектов заложены цифровые и аддитивные технологии, которые позволят многократно снизить финансовые, трудовые и временные затраты на освоение новой продукции, поиск причин брака и совершенствование литейной технологии", - подчеркнул Владимир Гацуро.

По его словам, активное и грамотное применение компьютерного моделирования литейных и кузнечных процессов позволит на стадии проектирования проанализировать вероятность возникновения дефектов и оптимизировать технологию изготовления и конструкцию отливок и поковок. Также предусмотрена разработка новых методов литья, штамповки и технологий, обеспечивающих стабильность и высокое качество заготовок как в мелкосерийном, так и в массовом производствах. Применение новых материалов с пакетом уникальных характеристик расширит номенклатуру изделий.

"Реализация инвестиционных проектов в дальнейшем обеспечит решение важнейших для Беларуси задач по сбалансированности экономики, росту экспорта, увеличению доли наукоемкой и высокотехнологичной продукции в общем объеме белорусского экспорта, обеспечению положительного торгового баланса, а также решению вопросов импортозамещения, повышения позиций в международных рейтингах", - заверил Владимир Гацуро.

28-я Международная научно-техническая конференция "Литейное производство и металлургия - 2020. Беларусь" проходит в Минске 25-27 ноября по инициативе Ассоциации литейщиков и металлургов Республики Беларусь. Мероприятие приурочено к 100-летию Белорусского национального технического университета.

Минский тракторный завод - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в мире. В состав холдинга кроме МТЗ входят десять предприятий, создано 25 сборочных производств за рубежом. На производстве работают более 16 тыс. человек, продукция представлена на рынках более чем 60 государств.-0-