МТЗ представил новинки техники на "Агросалоне" в Москве

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский тракторный завод представил новинки техники на международной специализированной выставке сельскохозяйственной техники "Агросалон-2020", которая проходит 6-9 октября в Москве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МТЗ.

МТЗ и Росагролизинг расширили сотрудничество Кроме того, на завершающей стадии находятся переговоры по включению в программу Росагролизинга тракторов МТЗ мощностью от 200 до 350 л.с. Предполагается, что первое ценовое соглашение по данной линейке будет заключено до конца года.

"В экспозиции МТЗ - шесть моделей мощностью от 9 л.с. до 450 л.с., ориентированных на продажу на российском рынке. Каждая из них модернизирована в той или иной степени. Мы слышим и учитываем мнения потребителей и совершенствуем свои модели в соответствии с их пожеланиями", - рассказал генеральный директор ОАО "МТЗ" Виталий Вовк. Так, из новинок для самого мощного в линейке МТЗ трактора BELARUS-4522 - оснащение широкопрофильными шинами, способными выдержать повышенную нагрузку. Сейчас эта модель проходит сертификационные испытания.

Новация модели BELARUS-1025.4 - двигатель "Камминз" российского производства. "Изначально у этой модели силовая установка Минского моторного завода. Но мы пошли дальше и установили двигатель нового технического уровня, более тяговитый. Таким образом мы не только модернизировали эту модель, но и увеличили уровень локализации, что важно для продаж на российском рынке. Кроме того, мы показали, что можем устанавливать ту силовую установку, которую предпочтет потребитель", - отметил главный конструктор ОАО "МТЗ" Андрей Стасилевич.

Двигатель "Камминз" установлен и на тракторе BELARUS-2022.4. По словам начальника управления конструкторско-экспериментальных работ №1 ОАО "МТЗ" Юрия Козловского, у этой модели - передний мост, усиленный большими колесами, кабина с улучшенной обзорностью, система климат-контроля, сиденье с пневмоподвеской, дистанционное управление зеркалами, система мультимедиа. Моторный отсек оснащен системой охлаждения для любых климатических условий.

Наибольшей трансформации подвергся BELARUS-82.3. "Легендарная модель модернизирована по всем направлениям. На машину установлен двигатель экологической ступени Stage II, глушитель по стойке кабины. Но главная новация в трансмиссии: в ней появилась гидросистема, управляющая приводом вала отбора мощности переднего ведущего моста. Это повысило надежность трактора и увеличило ресурс узла и модели в целом", - отметил начальник конструкторского бюро общей компоновки тракторов мощностью 60-120 л.с. ОАО "МТЗ" Анатолий Шевцов. По его словам, в обновленной модели старые рычажные органы управления заменены на кнопочные. "Это опять-таки большой плюс для оператора: меньше рычагов - удобнее работать. Кабина оснащена сварной передней стенкой и вклеенными стеклами, что повысило ее прочность и герметичность. Мы услышали трактористов и постарались сделать все возможное для улучшения условий их работы", - подчеркнул Анатолий Шевцов. В частности, кабина оснащена комфортабельным сиденьем, по заказу его можно дооснастить пневмоподвеской. В базовой комплектации есть кондиционер, на трактор может быть установлена система климат-контроля.

Сейчас ведутся работы по освоению производства, завершается подготовительная стадия. "В ближайшее время будет собрана установочная серия. После уточнения нюансов технологии сборки машина будет запущена в серию. Планируется, что это произойдет в первом квартале 2021 года", - сказал Анатолий Шевцов.

BELARUS-1222.3 пришел на смену популярной 1221-й модели мощностью 130 л.с. Новинка сохранила все лучшие качества предшественника, но при этом получила несколько новых конструктивных решений, узлов и агрегатов. Главная новация - новая комфортабельная кабина с панорамными стеклами. В сентябре началось серийное производство этого трактора.

Малогабаритный трактор BELARUS-132МТ - модернизация популярной 152-й модели с измененным постом управления и дизельным двигателем Kohler. До этого были только бензиновые силовые установки. Двигатель Kohler сертифицирован в Евросоюзе по экологическим нормам Stage V. Более дорогой дизельный двигатель дешевле в последующей эксплуатации.

"Агросалон" - центральная в России отраслевая площадка для демонстрации инновационных технических и технологических решений в агропромышленном комплексе. Проводится крупнейшими профессиональными объединениями сельхозмашиностроителей России и Германии - ассоциациями "Росспецмаш" и VDMA Landtechnik. Проходит один раз в два года (по четным годам).-0-

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