МТЗ представил обновленные тракторы BELARUS на выставке в Казани

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ООО "Торгово-производственная компания МТЗ-Татарстан" представила обновленные тракторы BELARUS-82.3 и BELARUS-1222.3 на выставке в "Казань Экспо", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского тракторного завода.

Специальная выставка организована Минпромторгом Татарстана и посвящена ключевым отраслям промышленности. Экспозицию посетил премьер-министр Беларуси Роман Головченко и президент Татарстана Рустам Минниханов. Также они побывали в цехе сборки тракторов "ТПК МТЗ-Татарстан".

В пресс-службе напомнили, что Минский тракторный завод планирует в ближайшие 3-4 года выйти в Елабуге на объем производства в 5 тыс. единиц техники. В настоящее время торгово-производственная компания является единым оператором поставки техники BELARUS в АО "Росагролизинг".

Минский тракторный завод - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в мире. В состав "МТЗ-Холдинга" кроме МТЗ входят 10 предприятий, создано 25 сборочных производств за рубежом. Продукция представлена на рынках более 60 государств.-0-

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