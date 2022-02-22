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Экономика
22 февраля 2022, 18:45

МТЗ произвел четырехмиллионный трактор BELARUS

Фото belarus-tractor.com
Фото belarus-tractor.com

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский тракторный завод произвел четырехмиллионный трактор BELARUS, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

"Сегодня мы завершили технологический цикл производства трактора BELARUS с порядковым номером четыре миллиона. Конечно, мы понимали, что подходим к этой красивой цифре и еще перед новым годом решили, что это будет модель 2022 - в соответствии с календарем. Но то, что технологический цикл завершится именно 22.02.2022, мы знать наверняка не могли - для нас это стало приятным сюрпризом. Завтра, 23 февраля, состоится презентация нашего четырехмиллионника", - рассказал генеральный директор ОАО "МТЗ" Виталий Вовк.

Юбилейный трактор отправится в Могилевскую область - трактористу-машинисту Николаю Даречкину, который работает в Белыничском сельскохозяйственном производственном кооперативе "Колхоз "Родина". "Продолжая славную традицию предыдущих поколений тракторостроителей, завтра мы вручим ключи от трактора человеку, который проявил себя в профессии с самой лучшей стороны. Николай Даречкин - заслуженный работник сельского хозяйства, награжден медалью "За трудовые заслуги", неоднократно побеждал на "Дажынках", в прошлом году занял первое место в областном соревновании", - пояснил гендиректор.

Также в программе торжественного мероприятия - пробег тракторов BELARUS по центральным проспектам Минска. "Сразу после завершения мероприятий на заводе все наши четыре миллионника присоединятся к колонне еще из десяти тракторов BELARUS и отправятся своим ходом по направлению к улице Радиальной, проедут по Партизанскому проспекту и проспекту Независимости. Убежден, что это будет отличный подарок для горожан к 23 февраля и накануне важнейшего политического события - республиканского референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь, который состоится 27 февраля", - подытожил Виталий Вовк.-0-

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