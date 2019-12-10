МТЗ расширяет рынок сбыта лесозаготовительных машин

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский тракторный завод расширяет рынок сбыта лесозаготовительной техники. По итогам международной выставки "Российский лес", которая прошла в Вологде в начале декабря, достигнута договоренность о поставках машин в Уфу и Карелию для тестирования в суровых климатических условиях, сообщили БЕЛТА на предприятии.

На выставке были презентованы форвадер BELARUS МЛ-131 для сбора, погрузки и транспортировки сортиментов, их сортировки и складирования на промежуточных складах, многофункциональная машина BELARUS-1221 и трелевочная канатная машина BELARUS МТК-431.

Многофункциональная машина, предназначенная для работ по лесовозобновлению, уходу за лесом, создана на базе колесного трактора. Она может комплектоваться по заказу потребителей толкателем, уборочным, трелевочным и мульчирующим оборудованием.

Трелевочная канатная машина - разработка, не имеющая аналогов в отечественном машиностроении в области лесозаготовительной техники. При ее создании учитывался опыт и передовые идеи зарубежных производителей. Канатная дорога обеспечивает трелевку хлыстов и сортиментов на расстояние до 200 м через заболоченные территории, русла рек, на гористой местности. Ее грузоподъемность составляет 1,2 тыс. кг.

24-я Международная выставка "Российский лес" прошла в Вологде с 4 по 6 декабря. На ней были представлены продукция, услуги и технологии для лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности. В этом году свои экспозиции презентовали около 200 участников, было выставлено более 50 единиц техники и деревообрабатывающего оборудования.-0-