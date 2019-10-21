МТЗ расширяет учебную базу в России

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский тракторный завод расширяет учебную базу в России. В Саратовском аграрном университете открылся учебно-научно-демонстрационный центр "Инновационное тракторостроение", сообщили БЕЛТА на предприятии.

Совместный проект с саратовским вузом запущен спустя год подготовки. На базе центра будущие специалисты агрокомплекса будут проходить обучение, в том числе на современных образцах сельскохозяйственной техники. Кроме того, здесь планируется разработка новых наукоемких технологий для отрасли.

Стороны подписали соглашение о сотрудничестве, после которого генеральный директор МТЗ Виталий Вовк вручил ректору СГАУ символический ключ от нового учебного центра и сертификат на трактор одной из последних моделей.

Во время встречи

Ранее специализированный учебный класс и демонстрационная площадка Минского тракторного завода открылись в аграрном университете Северного Зауралья по соглашению о сотрудничестве Беларуси и Тюменской области.

Минский тракторный завод - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в мире. В состав холдинга кроме МТЗ входит девять предприятий, создано 26 сборочных производств за рубежом. На производстве работают более 17 тыс. человек, продукция представлена на рынках более чем 60 государств.-0-

Фото Саратовского аграрного университета