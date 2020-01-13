13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. МТЗ создает новую льдозаливочную машину для закрытых площадок, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МТЗ со ссылкой на главного конструктора по технике "МТЗ-Холдинг" Владимира Коробкина.

"В 2020 году планируем довести три созданных нами машины для зимних видов спорта до серийного производства, а также расширить линейку этой специальной техники еще одной моделью. Сегодня мы делаем льдозаливочный комбайн КЛ-418, который будет предназначен для закрытых ледовых площадок", - рассказал Владимир Коробкин.

Таким образом, в ассортименте специальной техники МТЗ будут насчитываться четыре машины для зимних видов спорта: две льдозаливочных - для работы на открытом воздухе и закрытых площадках, а также два ратрака - на колесном и гусеничном ходу.

Учитывая, что КЛ-418 будет использоваться в помещениях, его особенностью станет электропривод. К его разработке привлечены белорусские предприятия - могилевское ОАО "Электродвигатель" и новополоцкое ОАО "Измеритель" под общим руководством Объединенного института машиностроения НАН Беларуси.

Изготовить образец новой машины на МТЗ планируют в начале текущего года. При этом все компоненты - отечественного производства. Исключение составят лишь аккумуляторы (ячейки) электропривода. Поскольку накопители энергии большой емкости в Беларуси пока не производятся, для первого образца льдозаливочного комбайна МТЗ планирует закупить их в Китае. Однако в перспективе эти комплектующие могут быть отечественными. В настоящее время соответствующие предприятия республики совместно с учеными Национальной академии наук над этим активно работают.

Как пояснил главный конструктор, в 2020 году опытный образец новой льдозаливочной машины будет проходить испытания на одной из минских арен.

Что касается созданных ранее зимних машин, то МТЗ увеличил степень их локализации. Так, первый отечественный ратрак теперь состоит из компонентов белорусского производства на 74%. Все основные узлы были разработаны на МТЗ или применены белорусского производства - отвал, снегоуплотнительная фреза, рама, кабина, гусеницы, ходовая система, двигатель, радиаторы, гидроцилиндры и другие, а сложные наукоемкие гидравлические узлы пришлось применить импортные. Полностью изменился и облик машины: кабина стала шире, увеличилась обзорность. "Ратрак стал практически белорусским. 74% - очень высокий уровень локализации", - обратил внимание Владимир Коробкин.-0-