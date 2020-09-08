МТЗ создаст единую точку входа на рынок России

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский тракторный завод планирует организовать единую точку входа на российский рынок. Ею станет ООО "Торгово-производственная компания МТЗ-Татарстан", сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Перспективы развития ТПК обсуждались на встрече генерального директора ОАО "МТЗ" Виталия Вовка с послом Беларуси в России, заместителем премьер-министра по вопросам деятельности Беларуси в рамках Союзного государства и отношений с Россией Владимиром Семашко. Участие в переговорах также приняли министр промышленности Петр Пархомчик и генеральный директор ООО "Торгово-производственная компания МТЗ-Татарстан" Константин Анисимов.

Ливия заинтересована в поставках тракторов МТЗ Ливийская сторона попросила МТЗ подготовить коммерческие предложения с характеристиками техники для возможности сформировать заявку и заключить контракты в ближайшей перспективе.

Глава дипмиссии подчеркнул, что российский рынок остается особенно важным для Беларуси. По итогам 2019 года туда была поставлена почти половина произведенных в стране товаров. "МТЗ-Татарстан - идеальная база для того, чтобы попробовать сделать так, как западные фирмы: организовать комплексные продажи. Они ведь продают не только трактор, но и агрегаты к нему. Пока наша площадка загружена где-то на четверть. А хотелось бы сделать ее образцово-показательной", - сказал Владимир Семашко.

По словам Виталия Вовка, сделать ТПК МТЗ-Татарстан единой точкой входа в Россию планируется в течение 2021 года. "Все остальные торговые дома будут преобразованы путем выхода ОАО "МТЗ" из капитала. Такая практика есть на других промышленных предприятиях Беларуси. Бизнес-направление производства тракторной техники будет контролироваться с головного завода, как это делается везде в мире", - отметил он.

Как рассказал гендиректор, на площадях МТЗ-Татарстан планируется производить тракторы обновленного номенклатурного ряда в тяговом диапазоне от 40 до 200 л.с., а также 300 и 350 л.с. Реализовывать продукцию намерены как на территории России, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья с учетом участия в российских программах поддержки экспорта.

Также на базе ТПК "МТЗ-Татарстан" будет создан центральный склад запасных частей и его филиалы в Москве и Новосибирске. "Это необходимо, чтобы организовать централизованную доставку как запчастей, так и тракторов по всей территории России, чтобы не было диспропорции в ценах. Цена будет единой для любой точки РФ", - пояснил Виталий Вовк.

Кроме того, будут организованы дополнительные производства по комплектованию тракторной техники вспомогательными орудиями: прицепами, плугами, сеялками и прочей техникой.-0-