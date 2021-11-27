МТЗ установил новые плавильные печи

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Минском тракторном заводе установлены две новые индукционные печи, которые уже в ближайшее время заработают в литейном цехе №2, сообщили БЕЛТА на предприятии.

"Мощность агрегатов - 20 т в час. Печи предназначены для плавки серого и высокопрочного чугунов с повышенными механическими свойствами. Из полученного литья будут изготавливаться корпусные отливки для всех моделей тракторов", - рассказал главный металлург Илья Фирсов.

Сейчас в ЛЦ-2 ждут приезда немецких специалистов, чтобы те выполнили поузловую проверку, запуск на холостом ходу и футеровку, экспериментальную плавку с выпуском металла. "В перспективе рассчитываем заменить устаревшие печи по всему заводу", - подытожил специалист.

Переход на индукционные печи позволит на треть снизить количество вредных выбросов, что улучшит экологию Партизанского района Минска. При этом удастся сэкономить на экологическом налоге и снизить потребление кокса, который МТЗ импортирует.

Минский тракторный завод - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в мире. МТЗ ведет активную деятельность на рынках более чем 60 государств и имеет сборочные производства в разных уголках планеты.-0-