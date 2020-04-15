МТЗ увеличил экспорт продукции в Таджикистан в 2 раза

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По итогам I квартала 2020 года поставки продукции ОАО "МТЗ" в Таджикистан выросли в два раза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

"За первые три месяца текущего года в Таджикистан отгружено более 100 тракторов и тракторокомплектов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос в два раза", - рассказали в пресс-службе.

Среди стран СНГ рынок Таджикистана стратегически важен для МТЗ. Продукцию завода на нем реализуют и продвигают два субъекта товаропроводящей сети. На базе одного из них организовано сборочное производство и центр белорусской техники.

Как отметили в пресс-службе, с января 2020 года запчасти и комплектующие, ввозимые на территорию Таджикистана для дальнейшей сборки сельхозтехники, не облагаются НДС и таможенными пошлинами. "Законодательные льготы должны способствовать росту масштабов сотрудничества между нашими странами", - подчеркнули в МТЗ.

Минский тракторный завод - лидер по производству и реализации колесных сельскохозяйственных тракторов в СНГ. "Удельный вес техники бренда BELARUS в общем объеме производства колесных тракторов заводами стран СНГ в 2019 году составил 88%. В большинстве государств доля рынка белорусской техники варьируется от 40% до 80%", - пояснили на предприятии.

По итогам экспорта в СНГ за минувший год наиболее высоких показателей ОАО "МТЗ" достиг на рынках Казахстана и Армении. Поставки в эти страны выросли в 2,2 раза. За I квартал 2020 года положительная динамика отгрузок отмечена в некоторых странах Содружества.

В странах СНГ работает свыше 30 субъектов товаропроводящей сети МТЗ, на базе их действует более 15 сборочных производств. "В связи с эпидемиологической ситуацией в мире, а также мерами и рекомендациями правительств, работа всех субъектов ТПС продолжается как в штатном, так и в удаленном режиме. Все заявки дилеров и торговых домов выполняются оперативно", - добавили на предприятии.-0-