МТЗ в 2020 году увеличил экспорт продукции в дальнее зарубежье на 18,5%

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский тракторный завод в 2020 году увеличил экспорт продукции в дальнее зарубежье на 18,5%, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МТЗ.

"Несмотря на пандемию коронавируса, завод хорошо сработал по продажам в дальнее зарубежье: экспорт вырос почти на 20%. Реализация продукции в Россию и другие страны СНГ чуть ниже запланированного, но в любом случае она близка к тому, что в принципе можно было получить в этой ситуации", - рассказал заместитель генерального директора ОАО "МТЗ" по маркетингу - маркетинг-директор Михаил Кадников. В целом в 2020 году МТЗ экспортировал продукции на $530 млн.

Главным импортером техники МТЗ в 2020 году осталась Россия. На втором месте Казахстан, на третьем - Украина. Всего продукция поставлялась в 45 стран, в том числе в девять государств, куда в 2019 году не продавалась (Бурунди, Великобритания, Гаити, Гватемала, Гвинея, Доминиканская Республика, Зимбабве, Индонезия, Испания).

На 1 января 2021 года остатки тракторов и машин на складах составили 3222 единицы, снизившись на 12,4% по сравнению с началом предыдущего года. Складские запасы сократились благодаря наращиванию продаж.

"Здесь важно понимать, что стандартное производство трактора в зависимости от модели, включающее заказ материалов и комплектующих, сборку, отгрузку, занимает от 40 рабочих дней. Для оперативного выполнения заказов необходимо иметь запас техники на складе, предвосхищая потребности покупателей", - подчеркнул Михаил Кадников. По итогам 2021 года коэффициент запасов готовой продукции на складе не должен превысить 1,45.

Минский тракторный завод - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в мире. В состав холдинга, кроме МТЗ, входят 10 предприятий, создано 25 сборочных производств за рубежом. Продукция представлена на рынках более 60 государств.-0-