МТЗ в 2020 году увеличил объем помощи учебным заведениям в 1,5 раза

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский тракторный завод в 2020 году оказал рекордный объем помощи учебным заведениям Беларуси в укреплении материально-технической базы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ОАО "МТЗ".

"В 2020 году МТЗ передал 30 учреждениям профессионально-технического образования 32 новых трактора различных моделей, включая самую мощную серийно выпускаемую технику - BELARUS-3525. По сравнению с предыдущим годом масштабы участия завода в укреплении материально-технической базы лицеев и колледжей увеличились в 1,5 раза", - рассказал начальник учебного центра по техническому и сервисному обслуживанию ОАО "МТЗ" Руслан Цуркан. Для сравнения: в 2019 году помощь Минского тракторного завода в оснащении учебных площадок получили 18 учебных заведений, адресатам был отправлен 21 трактор.

Так, самую мощную флагманскую модель - BELARUS-3525 - предприятие передало Городокскому государственному аграрно-техническому колледжу. Ежегодно в этом учебном заведении обучаются около 450 будущих специалистов в сельском хозяйстве. Действует лаборатория техники МТЗ, ранее оснащенная полным комплектом узлов BELARUS-3022, а также гусеничным трактором BELARUS-2103 и колесным BELARUS-3522.

"Новую модификацию 350-сильного трактора забрали перед Новым годом. Сами пригнали с завода, - отметил заместитель директора по учебно-производственной работе колледжа Юрий Сорочинский. - Возможность учиться на современной машине расширит профессиональный кругозор учеников. В хозяйствах должны работать не просто "наездники". Оператор обязан уметь правильно эксплуатировать и обслуживать трактор. Это сократит количество отказов техники в поле и повысит эффективность".

BELARUS-3525 уже запущен в учебный процесс. На трактородроме воспитанники колледжа отрабатывают на нем навыки вождения, учатся делать "змейку", "горку", трогаться с подъема. С началом аграрного сезона учебный тренажер поедет в поле. У колледжа немалые сельхозугодья, в том числе более 400 га пахотных земель.

Минский тракторный завод - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в мире. В состав холдинга, кроме МТЗ, входят 10 предприятий, создано 25 сборочных производств за рубежом. Продукция представлена на рынках более 60 государств мира.-0-