МТЗ в январе-сентябре нарастил экспорт на треть

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Темп роста экспорта продукции Минского тракторного завода в январе - сентябре 2021 года составил 133,3% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Об этом сказал генеральный директор предприятия Виталий Вовк во время встречи с коллективом председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе МТЗ.

Продажи в дальнее зарубежье увеличились на 26,7%, в Россию - на 12,7%, в другие страны СНГ- на 71,9%. Всего экспортировано продукции на сумму более $480 млн.

За указанный период завод сработал с положительным сальдо внешней торговли в размере, превышающем $320 млн (на такую сумму мы продали больше, чем закупили). Рентабельность продаж составила 13,6%.

Минский тракторный завод - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в мире. В состав холдинга, кроме МТЗ, входит 10 предприятий, создано около 20 сборочных производств за рубежом. Продукция представлена на рынках более 60 государств.-0-