МТЗ возобновил поставки техники в Зимбабве

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский тракторный завод после 12-летнего перерыва возобновил поставки техники в Зимбабве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

"Несмотря на сложную ситуацию в мире, обусловленную пандемией, МТЗ уверенно идет к реализации намеченных планов. Одним из основных направлений внешней стратегии завода сегодня является диверсификация экспорта с акцентом на увеличение продаж в странах Африки, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока", - рассказали в пресс-службе.

В настоящее время предприятие прорабатывает возможность поставок тракторов в рамках европейских программ оказания экономической помощи африканским государствам. Благодаря одной из них в апреле 2020 года МТЗ возобновил поставки в Зимбабве.

В эту страну уже отгружено несколько партий тракторов BELARUS-820 общей численностью 130 единиц. До конца августа компания планирует исполнить все обязательства по контракту, а это еще более 300 машин. "Особое внимание уделяется качеству поставляемых тракторов. Контрактом предусмотрено командирование сотрудников Минского тракторного завода для ввода техники в эксплуатацию, проведения гарантийного ремонта и обучения местных специалистов", - подчеркнули на предприятии.

Белорусская техника на рынке Зимбабве впервые появилась еще в 80-е годы прошлого века, отметили в пресс-службе. Однако поставки осуществлялись эпизодически и в небольших объемах. До настоящего времени последняя отгрузка тракторов BELARUS в Зимбабве датировалась 2008 годом.

Фото МТЗ

Перспективными направлениями экспорта в Африку также являются Буркина-Фасо, Замбия и Нигерия.

Минский тракторный завод - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в мире. В состав холдинга кроме МТЗ входят девять предприятий, создано 26 сборочных производств за рубежом. На производстве работают более 17 тыс. человек, продукция представлена на рынках более чем 60 государств.-0-