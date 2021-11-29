МТЗ за два года увеличил в 10 раз поставки техники через "Росагролизинг"

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский тракторный завод за два года увеличил в 10 раз поставки техники через "Росагролизинг" в российские регионы. Итоги работы и перспективные направления сотрудничества обсудили сегодня в Москве генеральные директора ОАО "МТЗ" Виталий Вовк и АО "Росагролизинг" Павел Косов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МТЗ.

"За последние два года мы проделали большую работу по укреплению сотрудничества, что позволило значительно, а именно в 10 раз, увеличить объем поставок техники, произведенной МТЗ, в российские регионы. Если в 2019 году мы поставили всего 56 единиц, то в текущем году - 557 единиц", - подчеркнул Павел Косов.

Как отметили в "Росагролизинге", Минский тракторный завод является одним из ключевых партнеров общества. С 2002 года российским аграриям поставлено свыше 3 тыс. единиц техники производства МТЗ. По общему объему поставок в 2021 году МТЗ занимает второе место в рейтинге поставщиков "Росагролизинга". Высокий спрос на технику завода поддерживается в том числе за счет широкой номенклатурной линейки. Наиболее популярными моделями являются BELARUS-82 и BELARUS-1221.

Виталий Вовк на встрече отметил необходимость расширения ассортимента продукции, реализуемой в сотрудничестве с "Росагролизингом". "Мы готовы предложить партнерам новую линейку тракторов с улучшенными потребительскими свойствами. Расширение номенклатуры поспособствует увеличению объемов продаж техники МТЗ через "Росагролизинг", что, безусловно, является нашей конечной целью", - отметил гендиректор ОАО "МТЗ". Также Виталий Вовк выразил заинтересованность в инвестициях "Росагролизинга" в укрепление материально-технической базы ООО "Торгово-производственная компания МТЗ-Татарстан".

Рост спроса на тракторы BELARUS обусловлен льготной программой лизинга "Белорусская техника", позволяющей клиентам "Росагролизинга" приобретать белорусскую технику на льготных условиях. Программа реализуется в соответствии с указом от 24 сентября 2009 года №466 "О некоторых мерах по реализации товаров, произведенных в Республике Беларусь". Компаниям - нерезидентам страны предоставляется возможность субсидирования лизинговых платежей при приобретении техники и оборудования белорусского производства за счет бюджета Беларуси.

Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве по поставкам техники в лизинг.-0-