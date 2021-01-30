МТЗ заинтересован в поставках зимней техники в Россию

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский тракторный завод наращивает серийное производство снегоуплотнительных и льдозаливочных машин и заинтересован в поставках зимней техники в Россию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МТЗ.

Сейчас МТЗ выпускает две модели снегоуплотнительных машин. МСУ-108 на гусеничном ходу (белорусский ратрак) готовит горнолыжные склоны и лыжню для соревнований профессиональных спортсменов, МСУ-622 на базе трактора с широкими колесами - трассы для любителей.

Первая серийная МСУ-108 уже отправилась покупателю - в специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва Чаусского района Могилевской области.

Фото belarus-tractor.com

Как отметил заместитель начальника управления конструкторско-экспериментальных работ №2 по испытаниям ОАО "МТЗ" Александр Ивановский, сейчас в опытном цехе №2 завершается производство второго серийного ратрака. "Есть основания полагать, что он отправится еще в одну специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва. Обсуждаются возможности закупки МСУ-108 еще для нескольких СДЮШОР. Всего в установочной партии намечается изготовить 20-25 ратраков", - рассказали в пресс-службе.

Что касается МСУ-622, уже изготовлено 18 комплектов со специальным зимним оборудованием. До конца месяца выпустят еще два.

В серийное производство запущена льдозаливочная машина, которая может применяться для открытых площадок, содержания катков. Старт массового производства льдозаливочного комбайна намечен на ближайшее время. Этот комбайн рассчитан не на любительский, а на профессиональный уровень подготовки льда.

Как рассказал начальник бюро лесной и специализированной техники маркетинг-центра МТЗ Андрей Спирин, для продвижения зимней техники на российском рынке в ближайшее время завод планирует организовать демонстрацию белорусского ратрака в Удмуртии, а также предложить своим торговым домам провести презентацию машины в регионах России. Тематическая выставка, где будет представлена зимняя техника МТЗ, уже готовится в Татарстане.-0-