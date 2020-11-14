МТЗ запустил программу Trade-in

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сервисный центр ОАО "МТЗ", созданный на базе Оршанского инструментального завода, начал работать по программе Trade-in, сообщили БЕЛТА на предприятии.

"Впервые у клиентов Минского тракторного завода появилась возможность обменять старый трактор на новый с компенсацией разницы в стоимости. По программе Trade-in можно приобрести любую модель BELARUS, в том числе энергонасыщенные тракторы", - рассказал директор ОАО "Оршанский инструментальный завод" Кирилл Птушка.

По его словам, уже идет работа с Минским заводом шестерен. "В течение следующей недели планируем закрыть первую сделку", - отметил директор. Он добавил, что уже сейчас центр готов работать не только с отечественными, но и зарубежными клиентами.

"Оршанский инструментальный завод" вошел в состав "МТЗ-Холдинг" в феврале 2019 года. Практически сразу здесь было организовано гарантийное обслуживание техники Минского тракторного завода и запланировано создание многофункционального сервисного центра. Запуск программы Trade-in стал финальным этапом реализации проекта.-0-