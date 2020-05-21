МВФ продолжает обсуждать с Беларусью предоставление быстрого финансирования

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный валютный фонд продолжает обсуждать с Беларусью предоставление быстрого финансирования, сообщил старший постоянный представитель МВФ по региону Центральной и Восточной Европы Надим Илахи во время вебинара о влиянии коронавируса на экономику Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Действительно, мы получили запрос со стороны белорусских властей по предоставлению экспресс, или "быстрого", экономического инструмента. Мы до сих пор ведем обсуждение, оцениваем ситуацию в Беларуси и политику, которую проводят белорусские власти на данном этапе. Мы находимся в фазе дискуссии", - сказал Надим Илахи.

Как сообщалось, правительство Беларуси и Национальный банк обратились в МВФ с заявкой на получение быстрого финансирования в связи с ухудшением глобальной экономической ситуации.

Исходя из условий доступа к инструменту быстрого финансирования, Беларусь может претендовать на сумму, эквивалентную примерно $900 млн.-0-