МЖКХ предлагает обсудить вопросы обращения с отходами товаров и упаковки

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета Министров, которым вносятся изменения в постановление правительства от 30 июня 2020 года №388 о реализации указа №16 "О совершенствовании порядка обращения с отходами товаров и упаковки", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Проект направлен на улучшение правового регулирования деятельности, связанной со сбором, обезвреживанием и использованием отходов товаров и упаковки, а также расходованием средств, поступающих от производителей и поставщиков.

Организует общественное обсуждение Министерство жилищно-коммунального хозяйства.

Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 1 по 11 сентября.-0-