МЗКТ планирует выйти на рынок ЕС с автобусами "Неман" стандарта Евро-6

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Минский завод колесных тягачей" планирует выйти на рынок ЕС с автобусами "Неман" стандарта Евро-6, сообщила сегодня на пресс-конференции заместитель генерального директора по коммерческим вопросам МЗКТ Екатерина Сташук, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы нацелены выйти на рынок Европейского союза с автобусами "Неман" стандарта Евро-6. В настоящее время ведем разработку линейки этих автобусов среднего класса для европейского рынка, заключаем дилерские соглашения с компаниями из Евросоюза. Основное, что нас беспокоит, - вопрос сертификации, ищем партнеров, которые могли бы нам посодействовать в этом направлении", - сказала Екатерина Сташук.

МЗКТ планирует укреплять сотрудничество с традиционными партнерами. Это подразумевает исполнение обязательств по уже существующему портфелю заказов на поставку коммерческой и специальной техники, осуществление гарантийного и сервисного обслуживания, развитие новых направлений взаимодействия, выстраивание долгосрочной стратегии партнерства. Кроме того, МЗКТ намерен развивать дилерскую сеть. "Планируем также развивать кооперацию с производителями навесного оборудования из дальнего зарубежья. Ведется проработка новых проектов с партнерами - производителями комплексов вооружения и сложнотехнического специального оборудования, - отметила заместитель гендиректора. - Кроме того, в планах разработка экспортных вариантов легкобронированного автомобиля и тактических автомобилей. Эти автомобили разрабатывались в соответствии с требованиями наших силовых структур, а для поставок на мировой рынок требуется их доработка с учетом требований каждого конкретного клиента".

На территории Минского автомобильного завода 23 июля 1954 года было организовано специальное конструкторское бюро, целью которого была разработка тяжелой и сверхтяжелой техники для нужд армии. Это бюро стало родоначальником Минского завода колесных тягачей. Сегодня МЗКТ - одна из ведущих мировых компаний, специализирующихся на разработке и производстве специальных колесных шасси и тягачей. Техника предприятия успешно используется в ракетных войсках стратегического назначения, сухопутных войсках, войсках ПВО, радиотехнической разведке, инженерных войсках и службах материально-технического обеспечения. Автомобили МЗКТ известны высокой грузоподъемностью, проходимостью в различных условиях на дорогах общего пользования и при полном бездорожье.-0-