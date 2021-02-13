МЗКТ представит новый бронеавтомобиль на выставке IDEX-2021 в Абу-Даби

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Минский завод колесных тягачей" представит новый легкобронированный автомобиль (ЛБА) MZKT-490101 на 15-й Международной выставке оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби. Машина специально создана под зарубежных заказчиков. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Государственного военно-промышленного комитета Беларуси.

Новинка представляет собой пятиместный ЛБА, предназначенный для транспортировки и защиты экипажа от поражающего воздействия стрелкового оружия и взрывных устройств. "Применяемые решения обеспечивают оптимальную надежность и защиту от угроз в условиях ведения боевых действий. Эргономика, динамика, безопасность гарантируют работу шасси в самых тяжелых условиях", - отметили в пресс-службе.

На выставке IDEX-2021 автомобиль будет представлен с автоматизированным дистанционно управляемым наблюдательно-огневым комплексом "АДУНОК" (разработка ОАО "Конструкторское бюро "Дисплей", Беларусь).

Фото vpk.gov.by

Силовая установка ЛБА состоит из 6-литрового двигателя Doosan DL06 мощностью 270 л.с. и шестиступенчатой автоматической коробки передач Allison. Моторный отсек оснащен автоматической системой пожаротушения. ЛБА МЗКТ-490101 имеет модульную конструкцию и четырехдверный цельносварной кузов из бронированной стали.

Демонстрируемый образец дополнительно оснащен комплектом модульной брони, повышающим его баллистическую и противоминную защиту. Уровень защиты можно регулировать снимая или устанавливая модульную броню по желанию клиента.

"Автомобили семейства МЗКТ-490100 с различными видами навесного оборудования активно используются Министерством обороны, Министерством внутренних дел и Государственным пограничным комитетом Беларуси. Находясь на вооружении с 2016 года, семейство ЛБА доказало свою надежность и эффективность при выполнении различных задач силовых ведомств, - отметили в пресс-службе. - Сегодня усовершенствованный ЛБА МЗКТ-490101 нового поколения представляется зарубежным рынкам".-0-