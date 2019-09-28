МЗОР и "Витязь" выставят на аукцион объекты недвижимости

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объекты недвижимости Минского завода имени Октябрьской революции (МЗОР) и ОАО "Витязь" будут выставлены на аукцион. Это предусмотрено постановлениями Совета Министров от 25 сентября текущего года №656 и №655, которые опубликованы на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Что касается станкостроительного завода, то до 26 марта 2020 года планируется продажа девяти капитальных строений и одного изолированного помещения по улице Октябрьской в Минске. Первоначальная цена должна быть установлена не ниже рыночной стоимости с учетом налога на добавленную стоимость. В случае признания торгов несостоявшимися или нерезультативными ее снизят сначала на 30%, затем - на 50%.

В перечень отчуждаемого имущества ОАО "Витязь" входят четыре капитальных строения в Витебске по улице Воинов-Интернационалистов и два незавершенных законсервированных объекта по Старобабиновичскому тракту. По каждому из них определена оценочная стоимость. Если первый аукцион не состоится или будет нерезультативным, то предусмотрено понижение цены на 20%, 40%, 60%, 80% (в зависимости от количества проведенных торгов).-0-