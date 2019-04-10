МЗП и денежные доходы населения за март не индексируются - Минтруда

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минимальная заработная плата (МЗП) и денежные доходы населения Беларуси за март не индексируются, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.
Как пояснили в Минтруда, в соответствии с законом "Об индексации денежных доходов населения с учетом инфляции" индексация представляет собой корректировку величины не имеющих единовременного характера доходов физических лиц из бюджетных источников в целях частичного возмещения потерь, вызванных инфляцией, и производится в случае превышения пятипроцентного порога индексом потребительских цен, исчисленным нарастающим итогом с момента их предыдущей индексации (пересмотра размеров доходов).
По информации Национального статистического комитета, индекс потребительских цен за март к февралю составил 100,4%. Он не превысил пятипроцентного порога к октябрю 2018 года (месяцу пересмотра заработной платы, государственных стипендий обучающимся, стипендий клиническим ординаторам, стипендий работникам, направленным на повышение квалификации, переподготовку, стажировку в очной (дневной) форме обучения в другой населенный пункт, и других доходов, получаемых из бюджетных источников, устанавливаемых от размера тарифной ставки первого разряда) и к январю 2019 года (месяцу пересмотра установленных от базовой величины пособий по безработице и стипендий гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органа по труду, занятости и социальной защите городского, районного исполнительного комитета). В связи с этим указанные виды доходов за март не индексируются.
Минимальная заработная плата установлена с 1 января этого года в размере Br330 и индексации за март также не подлежит. Населению, получающему доходы на территории Беларуси из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).-0-
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