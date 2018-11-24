На АЗС с 25 ноября дорожает топливо, кроме 92-го бензина

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Топливо на АЗС Беларуси с 25 ноября дорожает на 1 копейку, кроме самого популярного у белорусов бензина АИ-92-К5-Евро, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

С 25 ноября на АЗС цена бензина АИ-95-К5-Евро составит Br1,52, АИ-98-К5-Евро - Br1,73, ДТ - Br1,52. Цена бензина АИ-92-К5-Евро не изменяется - Br1,42.

Изменение цен на нефтепродукты продолжается для компенсации затрат НПЗ на покупку нефти.

"За 20 дней ноября 2018 года средняя цена на нефть составила $68 за баррель. В целом за январь-ноябрь 2018 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года рост средней цены нефти для белорусских НПЗ в долларовом эквиваленте составил около 33%, в рублевом - около 40%. Цены на моторное топливо с начала текущего года были увеличены на 18%", - сообщили в концерне.

Таким образом, в ноябре для отечественных нефтеперерабатывающих заводов сохраняется опережающий рост цен на нефть по сравнению с ценами на нефтепродукты, констатировали в "Белнефтехиме".-0-