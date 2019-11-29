На базе Поставского молочного завода планируется создать агрохолдинг - Каллаур

29 ноября, Поставы /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области на базе Поставского молочного завода планируется создать агрохолдинг. О достигнутой договоренности по итогам совещания, прошедшего на базе предприятия с участием всех заинтересованных сторон, корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель правления Национального банка Павел Каллаур.

"В развитие агропромышленного комплекса Витебской области и в соответствии с поручением Президента хотели бы создать на базе Поставского молочного завода холдинг, в который войдут еще семь сельскохозяйственных предприятий Поставского района", - сказал председатель правления Нацбанка.

Планируется, что все семь предприятий войдут в доверительное управление холдинга. Каким образом будет осуществляться управление новой структурой, еще предстоит определить.

Касаясь участников проекта, Павел Каллаур отметил, что это будут пул банков (пять-шесть банков, привлеченных для совместной работы), государственные страховые компании, Витебский облисполком и Поставский райисполком. "Таким образом, совместными усилиями мы готовы обеспечить ту задачу, которую поставил перед нами Президент", - заключил председатель правления Нацбанка.-0-