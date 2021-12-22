22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На БелАЭС началась загрузка ядерного топлива в реактор второго энергоблока, передает корреспондент БЕЛТА.

22 декабря в активную зону реактора второго энергоблока загружена первая тепловыделяющая сборка со свежим ядерным топливом. Таким образом положено начало важного этапа проекта - физического пуска блока, главная задача которого - подтвердить надежность и безопасность его работы на проектных параметрах.

Всего в реактор будут загружены 163 тепловыделяющие сборки. Каждая состоит из 312 тепловыделяющих элементов диаметром 9 мм и высотой около 4 м. Вес топлива в одной тепловыделяющей сборке - 571 кг.

После этого начнутся работы по сборке и уплотнению реактора с проведением необходимых гидравлических испытаний. Далее предстоят не менее ответственные работы по подготовке блока к энергетическому пуску, его включение в энергосистему страны, опытно-промышленная эксплуатация.

Ввод второго энергоблока в промышленную эксплуатацию состоится в 2022 году.-0-