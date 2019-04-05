На БелАЭС начали выполнение программы по вводу в эксплуатацию первого энергоблока

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Белорусской АЭС приступили к выполнению программы по вводу в эксплуатацию энергоблока №1, сообщили БЕЛТА в группе компаний ASE (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик БелАЭС).

На первом энергоблоке специалисты приступили к первому технологическому процессу программы - индивидуальным испытаниям и опробованию оборудования первого и второго контуров реакторной установки, которые будут задействованы в гидравлических испытаниях и циркуляционной промывке.

Стандартизированная программа по вводу в эксплуатацию блоков атомных станций с водо-водяными энергетическими реакторами состоит из четырех этапов: предпусковые наладочные работы (этап А), физический пуск (этап Б), энергетический пуск (этап В) и опытно-промышленная эксплуатация (этап Г).

"Основная цель этапа А - проверка работоспособности на проектных параметрах систем и оборудования реакторной установки энергоблока перед началом загрузки топлива, - пояснил суть предстоящих испытаний вице-президент - директор проекта по сооружению Белорусской АЭС АО ИК "АСЭ" Виталий Полянин. - Также на данном этапе проводятся испытания герметичного ограждения здания реактора".

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй - в 2020 году.-0-